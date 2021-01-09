شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل التوجه لملعب مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم مع طلائع الجيش باستاد بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى الممتاز، ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو برنامج يوم المباراة، ويتناول الفريق وجبة الغداء فى الثالثة عصرا بعدها يلقى الجهاز الفنى محاضرة فنية قصيرة فى الخامسة مساء اليوم، على أن يتحرك الفريق بعدها فى الخامسة والربع نحو ملعب المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين، ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات تعادل فى لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة.

الزمالك بدأ مشواره فى مسابقة الدورى بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة فى الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالى لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالى فى الدورى بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى عن الاستمرار فى منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له .

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكونا من: "محمد أبو جبل، أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الغنى، حازم إمام، طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، وعمر السعيد".