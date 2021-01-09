شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ بدر بانون قبل انطلاق مران الاهلى: أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الاهلى، أرسل رسالة إلى زميله المدافع المغربى بدر بانون خلال تواجدهما داخل ملعب مختار التتش، ونشر كهربا صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق قائلا، "أخويا".

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا أمس، الجمعة، فى الدورى وبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائى مروان محسن ومحمد هانى من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّب عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى من الإنجولى جيرالدو لاعب الفريق قبول أحد العروض التى تلقاها مؤخراً من أجل الرحيل عن النادى بعد رفع اسمه من القائمة ووضعه فى قائمة الانتظار، وأكد مدير الكرة بالأهلى للجناح الأنجولى أن النادى يُقدر ويحترم الفترة التى قضاها بين صفوف القلعة الحمراء ويعتز بها لكن الفترة المقبلة لن يكون له مكان مع الفريق لذا عليه قبول إحدى العروض المعروضة عليه دون إثارة مشاكل.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين الأهلى وجيرالدو بسبب رفض الأخير عدة عروض تلقاها للرحيل عن النادى كان من ابرزها عرضاً برازيلياً وأخر من الصفاقسى التونسى وثالث إماراتى ورابع من سموحة .

وأثار موقف جيرالدو حالة من الغضب داخل الإدارة الحمراء خاصة وأن اللاعب طالب بالحصول على قيمة عقده كاملاً حتى يرحل عن النادى فى يناير الجارى وهو ما ترفضه إدارة الأهلى وأكدوا له أن هناك عدة عروض ترغب فى ضمّه وعليه اختيار أحدها دون الدخول فى أزمات مع الأهلي.

ورفع مسئولو الأهل اسم جيرالدو من القائمة وتم قيد الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد المُنضم للأهلي، ووجه عبد الحفيظ اللوم للجناح الأنجولى بسبب رفضه التوقيع على الموافقة برفع اسمه من قائمة الفريق وتسجيله فى قائمة الانتظار لحين تسويقه بالشكل الامثل.

وأوضح عبد الحفيظ للاعب إن جميع حقوقه المالية ستكون مضمونة وإنه سيحصل عليها جميعا وإن تأخره فى التوقيع أمر غير احترافى خاصة بعدما أكد له الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عدم الحاجة إلي خدماته فى هذا الموسم.