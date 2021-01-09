شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 مواجهات جمعت غزل المحلة والجونة بالدوري قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه غزل المحلة نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة، وفى المقابل يحتل الجونة صدارة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ترتيب غزل المحلة والجونة في جدول الدوري

*تاريخ مواجهات غزل المحلة والجونة

التقى الفريقان فى 7 مباريات قبل صدام اليوم فاز الفلاحين فى مباراتين وحقق الفريق الساحلى انتصارين مثلهما وانتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل، وانتهت أخر مباراة جمعت الغزل والجونة في 7 مايو 2014 بفوز الجونة بثلاثية دون رد.

*خالد عيد يسعى لتحقيق نتائج جيدة وشحاتة فى مهمة الحفاظ على الصدارة

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه باستعادة النتائج الجيدة عن طريق استغلال إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث ، بينما يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة على الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للإستمرار في صدارة الدوري ومواصلة قطار الانتصارات.

*التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الجونة

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام الجونة مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

*التشكيل المتوقع للجونة أمام غزل المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام غزل المحلة مكون من :" إسلام طارق ، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن ، إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، عموري ، محمد رجب".