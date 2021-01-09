شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهات الزمالك وطلائع الجيش قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على طلائع الجيش باستاد السويس، فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين فى المسابقة ، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم .

1- تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 12 مرة سابقة.

2- تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.

3_ كان التكافؤ سيد الموقف خلال لقائي الطرفين في مسابقة الدوري الموسم حيث تفوق الطلائع (3 – 2) فى الجولة الثامنة في 16 ديسمبر 2019 ورد الزمالك وحسم لقاء الجولة 25 بهدف يوسف إبراهيم "أوباما" في 6 سبتمبر الماضي.

4_ آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الأول من ديسمبر الماضى بالدور قبل النهائي لكأس مصر ونجح الطلائع في إقصاء الزمالك بنتيجة 3-1 ، أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين، فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعي فى الدقيقة 113، بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2.

5_ أنهى الزمالك الموسم 61 للدوري في المركز الثاني برصيد 68 نقطة مقابل 41 نقطة لطلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر.

6_ يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى

7_ يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

8_ الزمالك بدأ مشواره فى مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد ، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

9_ تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة.

10_ مباراة اليوم هي الأولى لعبد الحميد بسيونى مديراً فنياً للطلائع عقب عودته لقيادة الفريق بعد اعتذار طارق العشرى عن الاستمرار في منصبه بعد الخسارة في الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى.

11_ 30 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 16 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

12_ الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 16 فوزاً و57 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي.

13_ في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

14_ أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015

15_ يعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.

16_ خرج الزمالك بشباك نظيفة في 9 مباريات خلال مواجهاته ضد طلائع الجيش، بينما حقق الطلائع ذلك في 5 مباريات فقط.

17_ فيما يعد عمر جابر نجم الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، هو الأكثر مشاركة في مباريات الزمالك والطلائع متساويا مع بابا أركو لاعب الجيش برصيد 12 مباراة.

18_ أول فوز لفريق طلائع الجيش على الزمالك كان فى موسم 2006-2007، فى مباراة الدور الأول للدورى المصرى الممتاز بنتيجة 2-0، أحرزهما حسام عبد العال وحسن موسى.

19_ مباراة الزمالك وطلائع الجيش خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 14 ركلة، والتى شهدت أيضا تكافؤ بين الفريقين حيث حصد كل منهما 7 ركلات جزاء .

20_ يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل ، أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي ، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو ، عمر السعيد"