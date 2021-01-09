شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى فى اليوم الأول بالمغرب استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة الإسماعيلى يومها الأول فى المغرب بعد الوصول أمس فى رحلة شاقة بتناول وجبة الإفطار فى العاشرة صباحا، حيث يحل الدراويش ضيفا على الرجاء البيضاوى باستاد مراكش بعد غدٍ الاثنين فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أعقبها إقامة تدريبات استشفائية فى صالة الجيم للثنائى الدولى باهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى.

ويتمثل برنامج الإسماعيلى فى التالى:

-الساعة 2 ظهرا .. تناول وجبة الغداء

-الساعة 5 مساءً .. المران الرئيسى على الملعب الفرعى لإستاد مراكش “الكبير”

-الساعة 9 مساءً.. إقامة محاضرة بالفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل المغرب وسبل إستغلالها لحصد بطاقة العبور للنهائى.

شهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلى وانبى والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصرى والمقاولون العرب وحرس الحدود

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .