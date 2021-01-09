شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يجتمع مع معاونيه ومران خفيف للشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى أمس على سيراميكا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدورى الممتاز.

فيما خاض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم فى إطار البرنامج الاستشفائى الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة سيراميكا أمس، فى الوقت الذى قاد فيه يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى الفريق على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق التدريبات البدنيه للاعبين والتى اشتملت جانب من الحرس حول الملعب وفقرات تدريبية بالكرة.