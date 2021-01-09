شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو وأعضاء بعثة الإسماعيلى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء المغربى الاثنين المقبل فى إياب نصف نهائى البطولة العربية. يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقوف على سلامة الجميع قبل انطلاق المباراة التى يحتضنها إستاد مراكش دون حضور جماهيرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق اليوم أول تدريباته بعد الوصول أمس فى رحلة سفر شاقة والتى على إثرها تم إلغاء المران.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ” إسمعلاوية ” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.

وأتم العيسوى، أن الهدف الحالى بالطبع هو تقديم عرض قوى يليق بإسم الدراويش للعودة إلى مكانته الحقيقية الذى يستحقها لأنه قيمة كبيرة.



فخر الدين بن يوسف



مسحة كورونا للإسماعيلى (1)



مسحة كورونا للإسماعيلى (2)



مسحة كورونا للإسماعيلى (3)