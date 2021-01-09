شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص "وتر" أجاى.. وجلسة فى الجيم للسولية ووحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمرو السولية ومحمود وحيد، لاعبا فريق الأهلى، جلسة فى الجيم والجرى المنفرد حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع السولية لبرنامج تأهيلى مصغر لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة مسحته الطبية من إيجابية إلى سلبية، كما اشتكى وحيد من إصابة عضلية وينفذ برنامجا تأهيليا للعودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذى حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري.

فيما خضع جونيور أجايى لاعب الفريق لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان على حالته وسير برنامجه التأهيلى، واطمأن طبيب الفريق على الحالة الطبية للاعب؛ قبل أن يستكمل أجاى برنامجه التأهيلى على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة

وأدى أجايى جانبا من التدريبات التأهيلية فى الجيم قبل أن يؤدى بعض التدريبات اليدنية والجرى حول الملعب وذلك ضمن البرنامج المحدد له بسبب إصابته فى الوتر الوحشي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية بنهاية المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد فقرات التقسيمة الثنائى كيفين جونسون المدرب العام وسامى قمصان مدرب الفريق حيث شارك جميع العناصر التى غابت عن المشاركة فى مباراة سيراميكا.