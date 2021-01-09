شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يتحدى أبطال الملاكمة بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة خلال ممارسته لعبة الملاكمة عبر صفحته الشخصية على إنستجرم خلال أدائه تمارين تقوية العضلات للحفاظ على لياقته البدنية.

ويحرص عصام الحضرى على أداء التدريبات باستمرار للحفاظ على لياقته من خلال تدريبات يخوضها فى الجيم وفى المنزل، لا سيما أنه يعد مثالا يحتذى به فى ظل الرشاقة التى يتمتع بها بالرغم من عدم ممارسة كرة القدم فى الفترة الاخيرة .



الحضرى

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق مؤخرا عن، تفاصيل توليه رئاسة نادى "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دورى القسم الثانى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أعلن السد العالى عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" قائلاً، "أتشرف برئاسة نادى ليوا الإماراتى الدرجة الثانية مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021 كل عام وانتم بخير".

وقال الحضرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه ليس شريكًا أو مالكًا لنادى "ليوا إف سي"، وإنما يتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، ويقوم بمباشرة عمله مع النادى الإماراتى عن طريق الهاتف وخلال وجوده فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات.

وأضاف حارس مصر السابق، أن مهمته مع نادى ليوا إف سى تتلخص فى إدارة شئون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفنى، وكذلك ترتيب المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفنى، مؤكدًا أن كافة تلك الأمور يقوم بإدارتها خلال تواجده فى مصر، ومن المتوقع السفر على فترات للإمارات لمتابعة بعض الأعمال ولكن دون الإقامة هناك.

ويمتلك عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلا تاريخيا من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على حسابه بـ"تويتر"، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا فى 2020، وجاء النجم المصرى عصام الحضرى فى صدارة اسماء النجوم المعتزلين.