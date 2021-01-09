شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وفوافي يقودان هجوم المقاصة.. وأسوان يعتمد على الداحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.
فيما أعلن سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجه المقاصة، والذى جاء كالتالى:
عمر رضوان فى حراسة المرمى.
رباعى خط الظهر: عمرو الحلوانى، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عبد الله السنجهاوى.
خط الوسط: محمد سوستة، أحمد خالد، جون أفيرى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى
الهجوم: عمر الداحى.