شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وفوافي يقودان هجوم المقاصة.. وأسوان يعتمد على الداحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

فيما أعلن سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجه المقاصة، والذى جاء كالتالى: