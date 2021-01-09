شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيماني مصير ثلاثى الهجوم.. وارتفاع أسهم بقاء مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لمناقشة العروض التى جاءت للنادى بشأن عدة لاعبين بالفريق، ومنهم ثلاثى خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، وتبدو حظوظ صلاح محسن وأحمد ياسر ريان فى الرحيل قوية أو أحدهما، لكن الوضع سيكون صعباً بالنسبة لمروان محسن، والذى يُعانى من سوء التوفيق بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من "هوجة" الإصابات التى تُطارد الفريق منذ فترة بجانب خبرات مروان الطويلة ورفض اللاعب فكرة الإعارة إذا أكد الجهاز الفنى أنه لا يحتاج له .

وتتزايد نسبة بقاء مروان محسن فى الأهلى رغم أنه كان أحد المُرشحين للرحيل عن الفريق والانتقال للاتحاد السكندرى من أجل استعادة عمار حمدى، لكن رفض زعيم الثغر التنازل عن عمار أفسد فكرة رحيل مروان محسن، ليقرر مسئولو الأهلى الإبقاء عليه مع إمكانية الاستغناء عن صلاح محسن أو أحمد ريان على سبيل الإعارة.

مروان محسن تمسك بالرحيل النهائى حال عدم حاجة الفريق لجهوده بدعوى أنه ليس لاعب صغيراً أو مغموراً حتى يرحل من الأهلى على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلى مرة أخرى.

وأعلن المهاجم الدولى لمسئولى الأهلى أنه سيرحل نهائياً عن النادى حال التفكير فى إعارته، خاصة أنه يرى أن فكرة الإعارة تُمثل إهانة له ولا يمكن أن يتقبلها، وأن هذا لا يُقلل من تقديره وعشقه للأهلى الذى قضى فيه عدة سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقرية، وأوضح مروان أنه يؤدى دوره على أكمل وجه مع الفريق ويجتهد لكن فى بعض الأحيان قد لا يُحالفه التوفيق أو يُهدر فرصاً وهذا يحدث مع أى لاعب، موضحاً أن جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلى والمنتخب أيضاً اعتمدوا عليه وهذا ما يؤكد أنه يجتهد ويؤدى ما عليه فى الملعب .