شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسوان يواجه المحلة على ملعب الغزل ونقل مباراة الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.

ويستضيف مصر المقاصة نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء المقدم من الجولة السابعة للمسابقة بينما خسر تماسيح النيل من الدراويش أيضاً بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة.

يحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 2 وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

التقى فريقا المقاصة وأسوان في 11 مباراة سابقة حقق الفريق الفيومى الفوز في 7 منها وانتهت 4 بالتعادل ولا يعرف تماسيح النيل طريق الفوز في هذا الديربى الصعيدى.

وفى الدور الأول لدوري الموسم الماضى فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى الدور الثانى فاز المقاصة 2-1 أيضاً، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي للمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.