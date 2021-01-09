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برة الملعب.. نور سواح لاعبة الشمس: هوايتى الرسم ومطربى المفضل عمرو دياب

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورسواح لاعبة اليد فى نادى الشمس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

ورق العنب 

 

من نجمك المفضل؟

 

على زين وأحمد الأحمر

 

 

من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب .

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

 

كنت أتمنى أكون لاعبة يد برضو 

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

لأ هتجاهل الشخص.

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

 

أمينة خليل.


نوار سواح

نوار سواح

 

نور سواح 2
نور سواح 2

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال أكتر.

 

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

 

لا مش شرط .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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