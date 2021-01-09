شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور سواح لاعبة الشمس: هوايتى الرسم ومطربى المفضل عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورسواح لاعبة اليد فى نادى الشمس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم.

ورق العنب

على زين وأحمد الأحمر

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب .

كنت أتمنى أكون لاعبة يد برضو

لأ هتجاهل الشخص.

أمينة خليل.





نوار سواح



نور سواح 2

الكاجوال أكتر.

لا مش شرط .