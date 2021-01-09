شكرا لقرائتكم خبر عن حكم واقعة "كوباية الشاى" يكشف تفاصيل أزمة مباراة القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم أحمد ساهر حقيقة واقعة تناوله كوبا من الشاى خلال مباراة فى القسم الثالث، وتحديدا بين جمهورية شبين وميت خاقان فى دورى المناطق مواليد 99. وقال ساهر فى تصريحات لليوم السابع، "بين شوطىّ اللقاء فوجئت بعامل ميت خاقان ينزل أرض الملعب ومعه كوب من الشاي، فاستوقفته وطلبت منه الخروج من الملعب فورا".

وأضاف ساهر، "العامل أخبرنى بأنه يريد الذهاب للجانب الآخر من الملعب لكنى رفضت ذلك وطلبت منه الخروج من الملعب"، مشيرا إلى أن البعض فسر الصورة بشكل خاطئ وكأنه هو من يرغب فى تناول الشاى بين الشوطين وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

من ناحية أخرى، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكمين المساعدين الدوليين أحمد حسام طه وهانى عبد الفتاح بجانب الثلاثى الدولى المصرى أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، ومن المقرر أن يتوجه الطاقم المصرى الدولى إلى الجزائر يوم 15 يناير الجارى وحتى يوم 26 من نفس الشهر لحين انتهاء التصفيات.

وكان الكاف اختار الثلاثى المصرى الدولى أحمد الغندور وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى للتحكيم فى بطولة شمال افريقيا تحت 20 فى تونس، والتى شهدت انسحاب منتخب مصر للشباب منها بعد تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ووصول العدد إلى 17 حالة ايجابية بخلاف ربيع ياسين المدير الفنى للفريق.

على صعيد مغاير، أعلنت لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل. وتضم القائمة سبعة حكام رئيسيين واثنى عشر حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب سبعة حكام لتولى مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطرى خميس المرى، والحكم المغربى رضوان جيد، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهرى.

وتضم قائمة حكام مونديال الأندية ثلاث سيدات، بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دى الميدا.

وجاء تعيين الثلاثى النسائى استمرارا لتوجه الفيفا الذى بدأ فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلى مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التى أدارت مباراتين فى كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019.