شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يشارك فى مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد هانى لاعب الأهلى فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وانتظم هانى فى المران الجماعى بعد الاطمئنان على حالته وتحول المسحة الطبية التى خضع لها من إيجابية إلى سلبية.

وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذى حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري.

وعقد بيتسو موسميانى جلسة مطولة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا فى الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

وحرص موسيمانى على تصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمس، وعرض بعض النقاط الإيجابية والسلبية للاعبين فى جلسة مطولة بحضور محلل الأداء موسى ماتيلبا.

وخاضت مجموعة العناصر التى شاركت فى لقاء سيراميكا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحى للفريق.