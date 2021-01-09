شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى فى البطولة العربية قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربى مساء الاثنين المقبل، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

شهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلى وانبى والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصرى والمقاولون العرب وحرس الحدود

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ”إسمعلاوية” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.

وأنهى العيسوى قائلا، إن الهدف الحالى بالطبع هو تقديم عرض قوى يليق بإسم الدراويش للعودة إلى مكانته الحقيقية الذى يستحقها لأنه قيمة كبيرة.