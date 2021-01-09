شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة العالمية يطمئن على الإجراءات الاحترازية لمونديال اليد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من منظمة الصحة العالمية فندق إقامة مجموعة الإسكندرية، الذى يضم الفرق الثمانية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 من الشهر الجارى.

وتستضيف صالة برج العرب منتخبات المجموعة الثالثة التى تضم كرواتيا، قطر، اليابان، أنجولا، والمجموعة الثامنة التى تضم كوريا، بيلا روسيا، سلوفينيا، روسيا.

وتابع وفد الصحة العالمية التجهيزات والإجراءات الاحترازية المتبعة فى المونديال، وتأكد من التعامل فى ظل الجائحة على أفضل ما يكون، ورافق وفد الصحة العالمية المنظمة أعضاء من اللجنة المنظمة ومجموعة من المسئولين .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.