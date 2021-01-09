شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الطلائع .. حكاية 30 مباراة من الإثارة والندية بين الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو، مع فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى الممتاز فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد الجيش بالسويس، وذلك بدون حضور جماهيرى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجمعت الفريقين 30 مباراة سابقة فى بطولة الدورى طوال 16 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

الأرقام تعطى تفوقا واضحا للزمالك بـ 16 فوزاً و57 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع، وحضر التعادل فى 7 مباريات أيضاً آخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي.

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين التى شدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم على هدافه التاريخى فى الدورى الثلاثية رداً على هدف التقدم الذى سجله حسن موسى.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت فى الأول من ديسمبر الماضى بالدور قبل النهائى لكأس مصر ونجح الطلائع فى إقصاء الزمالك بنتيجة 3-1، أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير "هدفين" فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعى فى الدقيقة 113، بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.