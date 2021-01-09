شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام طلائع الجيش بصافرة إبراهيم نور الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، ففى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على طلائع الجيش باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين فى المسابقة، بينما يبحث الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، ويعاونه كل من هانى عبد الفتاح وأحمد لطفي، وصلاح سلامة حكماً رابعاً، ويتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود ناجى فى غرفة الـ"VAR" كحكام للفيديو.

إبراهيم نور الدين ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضى فى الدورى وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر فى 4 مباريات للأهلى فى الموسم الماضى، هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك فى الجولة التاسعة عشرة أيضاً .

بينما فى الموسم الحالى أدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالجولة الأولى للمسابقة وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما أدار مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب التى فاز بها الإنتاج بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة للمسابقة.

وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

الزمالك قد بدأ مشواره فى مسابقة الدورى بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة فى الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالى لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالى فى الدورى بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى عن الاستمرار فى منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له .