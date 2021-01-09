مران الأهلي.. سلبية مسحة هاني.. تأهيل السولية.. وموسيماني يصحح الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثلاثي الفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الدوري.

وانتظم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك هاني في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته وتحول المسحة الطبية التي خضع لها من إيجابية إلى سلبية.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق التدريبات البدنية للاعبين والتي اشتملت على الجري حول الملعب وفقرات تدريبية بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.

وأدى عمرو السولية ومحمود وحيد، لاعبا الفريق جلسة في "الجيم" والجري المنفرد حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع "السولية" لبرنامج تأهيلي مصغر؛ لتجهيزه المشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

واشتكى وحيد من إصابة عضلية، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.

وخضع جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته وسير برنامجه التأهيلي.

واطمأن طبيب الفريق على الحالة الطبية للاعب، قبل أن يستكمل "أجايي" برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى أجايي جانبا من التدريبات التأهيلية في "الجيم"، قبل أن يؤدي بعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج المحدد له؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لتصويب الأخطاء.

وقام المدير الفني بعرض بعض النقاط الإيجابية والسلبية للاعبين في جلسة مطولة بحضور محلل الأداء موسى ماتلابا.

وخاضت مجموعة العناصر التي شاركت في لقاء سيراميكا كليوباترا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية بنهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد فقرات التقسيمة الثنائي كيفين جونسون، المدرب العام، وسامي قمصان، مدرب الفريق حيث شارك جميع العناصر التي غابت عن المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.