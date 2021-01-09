بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر المقاصة واسوان في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مصر المقاصة واسوان” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مصر المقاصة واسوان” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مواجهة مصر المقاصة واسوان على ملعب “المقاولون العرب”، بإدارة من الحكم المصري “محمد سلامة”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

عاد نادي مصر المقاصة إلى سكة الإنتصارات من جديد ليحقق الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “الإسماعيلي” في مباراة مُقدمة من الجولة السابعة، فيما خسر في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

ويتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واهتزت شباكه 8 مرات.

على الجانب الآخر، ما زال نادي اسوان داخل النفق المظلم وذلك بعدما تحولت انطلاقته الرائعة بتحقيقه 6 نقاط من أول مباراتين إلى لعنة، حيث خسر في الثلاث مباريات المتتالية أمام “المصري البورسعيدي، الجونة، والإسماعيلي” على الترتيب.

ورغم ذلك يتواجد اسوان في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط التي يتواجد فيها “الانتاج الحربي 4 نقاط، المقاولون العرب 3 نقاط، وطلائع الجيش نقطة واحدة”.

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مصر المقاصة – اسوان

????️ملعب المقاولون العرب

????الدوري المصري (الجولة 6)

تبدأ بعد قليل..

تشكيلة مصر المقاصة: محمد كوكو – عصام صبحي – أسامة العزب – أحمد مودي – محمد دسوقي – خالد أوتشو – هشام محمد – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي – باولن فوافي – مروان حمدي.

دكة بدلاء مصر المقاصة: محمود حمدي – حسني فتحي – مصطفى شبيطة – عماد فتحي – رجب عمران – علي محمد – أحمد متعب – محمد عادل – أحمد صبيحة.

تشكيلة اسوان | عمر رضوان – عمرو الحلواني – عبد الله السنجهاوي – محمود شبانة – محمد جابر – محمد سوستة – هيثم الفيل – عمر الداحي – أحمد خالد – جون أفري – أحمد الصغيري.

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