الامارات | الفرنسي بيترهانسيل ينهي النصف الأول من رالي داكار في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي بيترهانسيل ينهي النصف الأول من رالي داكار في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، قائد فريق "إكس-رايد ميني جون كوبر"، في انهاء النصف الأول من رالي داكار 2021 المقام منذ الثالث من يناير الجاري بضيافة السعودية، في صدارة الترتيب العام، بعد أن تمكن من إنهاء الجولات الستة الأولى بإجمالي 22 ساعة و14 دقيقة وثلاث ثواني، متفوقاً بخمس دقائق و53 ثانية عن أقرب ملاحقيه القطري ناصر العطية الثاني.

ورغم نجاح السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز، أمس، في انهاء الجولة السادسة بالمركز الأول، والتي امتدت بطول 618 كيلومتراً، إلا أن توقيت ساينز الأسرع، البالغ ثلاثة ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، لم يشفع له سوى في الحفاظ على مركزه الثالث في الترتيب العام للرالي، متأخراً في إجمالي المراحل الستة بفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن بيتيرهانسيل المتصدر، خصوصاً أن الأخير أنهى الجولة السادسة بالمركز الرابع متأخراً في هذه المرحلة بفارق سبع دقائق و34 ثانية عن التوقيت الأسرع لساينز.

ويخوض السائقين اليوم، غمار تحدي الجولة السابعة من الرالي، البالغ إجمالي طولها 737 كيلومتراً، والممتدة بين القيصومة وحائل، والتي يغلب عليها طابع الكثبان الرملية. ويقام الرالي في نسخته الحالية حتى 15 الجاري، يخوض خلاله السائقين 12 جولة تمتد بإجمالي مسافات تزيد عن 7600 كيلومتراً.



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