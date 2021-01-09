شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الانجليزية بعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 اهداف إلى هدف، واحرز كلا من ساديو ماني هدفين وهدف لكلا من فينالدوم ومحمد صلاح. وشارك فريق أستون فيلا بفريق الشباب بسبب فيرس كورونا الذي ضرب العديد من لاعبي الفريق الأساسي بينما شارك فريق ليفربول بأغلب لاعبيه الأساسيين اغلب المباراة وقدمو مباراة جيدة.

تقييم لاعبي ليفربول بشكل عام كان متوسط من اغلب المواقع والصحف الانجليزية وكان الأكثر تالقًا في المباراة والاعلي تقييما هو اللاعب ساديو ماني وإحرازه هدفين وبمعدل تقييم 8 درجات من 10، يليه وبفارق كلا من ميلنر ولاعبنا محمد صلاح اللذان حصلا على تقييم 6.7 وهو تحسن في تقييم صلاح عن المباريات السابقة، ثم حل بعدهم اللاعب فينالدوم بتقييم 6.5، بينما حصل الأقل تقييمًا على 5.3 درجة، وهما اللاعبان رايس ويليامز وهندرسون.

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراتهم امام أستون فيلا