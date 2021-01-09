شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجلز» يتوج بأول نسخة من كأس African Flag Ladies لكرة القدم الأمريكية للسيدات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت، أمس الجمعة، بطولة African Flag Ladies Cup في نسختها الأولى بمصر، والتي استضافها مجمع ملاعب زد بالشيخ زايد، وتوج بها فريق Eagles بعد تغلبه على Cairo Bears بنتيجة 33-30.

وأقيمت البطولة الودية لكرة القدم الأمريكية للسيدات بمشاركة 4 فرق من بينهم فريقين مصريين للهواة، وهما فريق Eagles Women Team وفريق Cairo Bears، كما شارك الفريق المغربي Jaguars American Football، والفريق الأمريكي Phantomz Football.

وقد انتشرت كرة القدم الأمريكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح لديها 8 فرق للهواة بمصر، مما كان سببًا رئيسيًا لتنظيم بطولة اليوم، وتهدف هذه الفعالية لنشر اللعبة بصورة أكبر في مصر واستقطاب فئة جديدة وهي الشباب أقل من 17 سنة لممارسة هذه الرياضة على نطاق أوسع.

وفي حديث أحمد الرفاعي، المدير التنفيذي لأكاديمية «زد» لكرة القدم الأمريكية، لـ«المصري اليوم» قال:«اللعبة لها مستقبل كبير جدًا في مصر، نحن نملك أجسام ممتازة ولدينا قوة بدنية جيدة تسمح بممارسة اللعبة، وهدفنا انتشارها بصورة أكبر وخروجها من نطاق الهواة لتتواجد بكل الأندية ويمارسها عدد كبير من الشباب».

وعن مشاركة الفرق الأجنبية في البطولة قالت نغم حازم، لاعبة فريق Cairo Pears: «هي تجربة مختلفة وجديدة علينا، وجود فرق أجنبية بنلاعبها خطوة كويسة لتحسين مستوانا» وتابعت:«أتمنى الرياضة دي تنتشر في مصر بصورة أكبر وتكون لعبة شعبية، ويتغير رأي الناس السلبي عنها لأنها ليست رياضة عنيفة».

وأقيمت البطولة مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وقد أشارت إلى ذلك مدربة الفريق الأمريكي «ميكي» إذ قالت: «هذه أول مرة أتواجد في مصر، وتم تأجيل البطولة أكثر من مرة بسبب انتشار جائحة كورونا، ولكن الوضع مستقر وتم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك خضعنا لتحليل الـPCR الخاص بالفيروس فور وصولنا للمطار في القاهرة».

وعن الفريق المصري قالت: «الفرق المصرية مدربة بشكل جيد والمنافسة قوية، وأنا سعيدة بانتشار اللعبة في إفريقيا بشكل عام».

بطولة African Flag Ladies Cup لكرة القدم الأمريكية للسيدات

بطولة African Flag Ladies Cup لكرة القدم الأمريكية للسيدات

بطولة African Flag Ladies Cup لكرة القدم الأمريكية للسيدات

بطولة African Flag Ladies Cup لكرة القدم الأمريكية للسيدات