شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حصول محمد صلاح على عروض من ريال مدريد وبرشلونة.. وموقفه الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، والذي يعتبر أحد أبرز الصحفيين الموثوقين فيما يتعلق بسوق الانتقالات، عن حقيقة حصول النجم المصري محمد صلاح على عروض للانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضح «رومانو»، خلال حوار أجراه مع موقع GiveMeSport: «ليفربول لم يتلقى أي شئ من تلك الأندية، لذا كانوا متافجئين قليلًا ولكنهم أن ما قاله صلاح إنه يومًا ما يود اللعب في تلك الأندية هو شئ طبيعي، لأننا نتحدث عن اثنين من أكبر الأندية، ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك تغيير الدوري».

وأضاف: «وكيله يتفاوض مع النادي (ليفربول) من أجل فهم ما يجري بشأن العقد الجديد».