شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن x مونشنجلادباخ: سقوط بسيناريو غير مسبوق منذ 10 سنوات للعملاق البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط بايرن ميونخ خارج قواعده بنتيجة 3-2 ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الألماني «بوندزليجا».

وتلقى بايرن ميونخ هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم، والأولى منذ خسارته في الجولة في الثانية (ضد هوفنهايم)، لتنتهي سلسلة الـ لا هزيمة للفريق في الدوري والتي امتدت لـ 12 جولة متتالية، عرف خلالها الفريق الفوز في 9 والتعادل في 3.

وحافظ بوروسيا مونشنجلادباخ على نتائجه الجيدة مؤخرًا، فحقق الفريق الفوز في ثالث مباراة متتالية بمختلف البطولات، بعد ان كان تعرض لسلسلة نتائج سلبية شهدت فشله في تحقيق الفوز لـ 6 مباريات متتالية منذ بداية ديسمبر 2020 (تعادل 3 وخسر 3).

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل عن طريق ركلة جزاء، ثم اضاف لاعب الوسط الألماني ليون جوريتزكا الهدف الثاني للضيوف، لكن جوناس هوفمان اعاد أصحاب الأرض للمباراة من خلال تسجيله هدفين كلاهما من صناعة لارس شتيندل، قبل أن يسجل فلوريان نيوهاوس الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني ليمنح فريقه التقدم في المباراة، وهو هدف الفوز الغالي بالمباراة.

رجل المباراة:

جوناس هوفمان كان شعلة عودة جلادباخ في النتيجة، وأرقام الجناح الألماني تعكس ما قدمه في المباراة، فبلغ نجاح تسديداته على المرمى نسبة 100% (2 من 2)، مع تسجيله لهدفين وصناعته لـ 3 فرص تهديفية، بجانب صناعته هدف الفوز في المباراة والذي جاء عن طريق زميله نيوهاوس.

هل تعلم أن:

- اثنان من خسائر بايرن ميونخ الأربع خلال ولاية المدرب الألماني هانز فليك كانا ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

- في الشوط الثاني، بايرن ميونخ سددوا 12 تسديدة، ولا واحدة منهم كانت بإتجاه مرمى أصحاب الأرض (4 تسديدات خارج المرمى و8 تسديدات تم اعتراضهم من قبل لاعبي المنافس).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

لم يتأثر موقف بايرن ميونخ حاليًا، فالفريق مستمر في التواجد بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، لكن ربما يكون هذا امر مؤقت مع مواجهة آر بي لايبزيج (31 نقطة) لـ بوروسيا دورتموند اليوم، وفوز أصحاب الأرض قد يعني صعودهم إلى صدارة جدول الترتيب على حساب العملاق البافاري.

بوروسيا مونشنجلادباخ حافظ على مركزه السابع بجدول الترتيب مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 24 نقطة، وهو نفس رصيد أصحاب المركزين الخامس (يونيو بيرلين) والسادس (فولفسبورج)، مع أفضلية فارق الأهداف للفريقين على حساب جلادباخ.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بوروسيا مونشنجلادباخ حقق نتيجة الفوز في مباراة مرحلة الذهاب ضد بايرن ميونخ للموسم الرابع على التوالي، مع تحقيق البايرن نتيجة الفوز في مرحلة الإياب.

- منذ 2011، بوروسيا مونشنجلادباخ لديه 8 انتصارات ضد بايرن ميونخ، أكثر من أي نادي أخر في البوندزليجا ضد العملاق البافاري، بايرن ايضًا لديه نفس عدد الإنتصارات ضد جلادباخ.

- بايرن ميونخ خسر مباراة كان متقدم فيها بفارق هدفين للمرة الأولى منذ 5 فبراير 2011 ضد كولن.

- بايرن ميونخ استقبلوا أهداف في 10 مباريات متتالية، حدث لم يتحقق منذ عام 2000.