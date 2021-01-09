شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان لايعرف طريق الفوز أمام المقاصة خلال 11 مباراة قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مصر المقاصة نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء المقدم من الجولة السابعة للمسابقة بينما خسر تماسيح النيل من الدراويش أيضاً بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة.

يحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 2 وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

*ترتيب مصر المقاصة وأسوان في جدول الدوري

*تاريخ مواجهات مصر المقاصة وأسوان

التقى فريقا المقاصة وأسوان في 11 مباراة سابقة حقق الفريق الفيومى الفوز في 7 منها وانتهت 4 بالتعادل ولا يعرف تماسيح النيل طريق الفوز في هذا الديربى الصعيدى.

وفى الدور الأول لدوري الموسم الماضى فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى الدور الثانى فاز المقاصة 2-1 أيضاً، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي للمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

*جلال يبحث عن استكمال وتيرة الانتصارات والشيشينى يفتش عن استعادة التوازن

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز جدول المسابقة فيما يسعى سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لإستعادة التوازن المحلى بعد تلقى ثلاثة هزائم على التوالي بعد الانتصار في أول جولتين من الدوري.

*التشكيل المتوقع للمقاصة أمام أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام أسوان مكون من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".

*التشكيل المتوقع لأسوان أمام المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام المقاصة مكونا من: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".