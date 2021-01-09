شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم موسيماني لمهاجم الأهلي الجديد بعد أول ظهور رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ظهر بشكل جيد في أول ظهور له مع الأهلي أمس أمام سيراميكا بالدوري، موضحاً أن المهاجم الكونغولي أظهر قدرات جيدة وإمكانيات فنية عالية ستُفيد الفريق كثيراً المرحلة المقبلة.

وفاز فريق الأهلي على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ، وحملت الثنائية توقيع كهربا ووليد سليمان ليرفع الأهلي رصيده لـ13 نقطة ويتربع على القمة فيما تبقي سيراميكا في المركز السابع بـ7 نقاط.

وشارك والتر بواليا مع الأهلي في مباراة سيراميكا أمس ، الجمعة، في الجولة السادسة لبطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ليُسجل بذلك المهاجم الكونغولي أول ظهور رسمي له مع الأهلي بعدما إنتقل للقلعة الحمراء في يناير الجاري قدماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.

وشارك والتر بواليا في مباراة سيراميكا أساسياً قبل أن يُغادر أرض الملعب في الدقيقة 77 ويشارك محمد شريف بدلاً منه.

وتحدث موسيماني عن والتر بواليا بشئ من الإعجاب عقب الظهور الأول له وقال عنه : لقد كان مؤثراً في المبارة..خلق لنفسه فرصاً..كان إيجابي على مرمى الخصم ..غير أنه لم يستغل أحدى الفرص الجيدة حيث سدد كرة سهلة بقدماً كان عليه أن يُسجلها بالقدم الأخرى.

وأوضح موسمياني : حين خرج بواليا انفتحت المساحات أكثر لسوء الحظ..بواليا خلق الفرص وسيتواجد في المباريات المقبلة ويسجل الأهداف..لا اشك في ذلك إطلاقاً فقد تم التعاقد معه بعد رؤيته جيداً وهو صاحب قدرات فنية عالية.