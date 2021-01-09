شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجوهرى ووسيم النغموشى لاعبا المقاولون يحتفلان بخطبتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ثنائى المقاولون العرب، التونسى وسيم النغموشى، ويوسف الجوهرى لاعب ذئاب الجبل ومنتخب مصر الأولمبى، بخطبتها وذلك بعد عودتهما من رحلة تونس مع فريق المقاولون، عقب الخروج الأفريقى من بطولة كأس الكونفدرالية، والتى ودعها ذئاب الجبل عقب الخسارة من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف فى إياب دور الـ 32 الأول من البطولة، وكانت مباراة الذهاب فى القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبى.



يوسف الجوهرى

وسيم النغموشى (1)



وسيم النغموشى (2)

ويسعى المقاولون إلى تحقيق الفوز فى اللقاءات المقبلة بالدورى العام، رغم صعوبة المنافسة، وذلك من أجل تحسين وضع ذئاب الجبل فى الدورى بعدما تلقوا 3 هزائم متتالية قبل الفوز فى الجولة الماضية على البنك الأهلى.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.