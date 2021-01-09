شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن أكواد الدفع لمبادرة دراجتك صحتك غدا.. ووظائف للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة الشباب والرياضة، غدا الأحد، عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"، والتى تأتى تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة فى المجال.

ويعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وفى هذا السياق، أكد أشرف صبحى أن الوزارة تقدم درارجات مدعومه بأقل من سعر السوق، موجهاً الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهم مع وزارة الرياضة فى تقديم الدراجات بأسعار تناسب كافة المواطنين.

ولمن يرغب فى الحصول على الدراجه ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن كافة التفاصيل غداً فى المؤتمر الصحفى بمقر وزارة الشباب والرياضة ظهر غداً الاحد، كما ستعلن ايضاً على الحسابات الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه والبوابه الالكترونيه.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك .. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه و نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.