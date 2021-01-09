شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث خطة جديدة للوقاية من انتشار كورونا فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي عدة سُبل للحد من انتشار فيروس كورونا الذى طارد الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما تحوّل الفيروس لما يشبه "هوجة أو لغز" بسبب إصابة أكثر من لاعب بالفيروس مرتين .

الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، قال إن إصابات كورونا باتت مُحيّرة للغاية فبعض اللاعبين يخضعون لمسحة تظهر نتيجتها سلية ويشاركون فى التدريبات، وبعدها بساعات يجرون مسحة جديدة تخرج نتيجتها إيجابية، وهو ما يُثير الخوف والفزع فى الفريق لأن اللاعب يكون قد شارك فى المران وخالط زملاءه بعد نتيجة المسحة الأولى.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، أكثر من لاعب خضع لمسحة وجاءت سلبية وشارك فى التدريبات ثم أجرى مسحة جديدة بعد 24 ساعة على سبيل المثال وجاءت إيجابية، حدث هذا مع قفشة وكهربا وأخيراً مع محمد هانى، وهو أمر مُقلق للغاية ولابد من إيجاد حلول له.

وكشف محمد شوقي أنه سيبحث مع جهاز الكرة عدم مشاركة أى لاعب فى التدريبات إلا إذا أجرى مسحتين مُتتاليين جاءت نتيجتهما سلبية، حتى يضمن سلامة اللاعب وعدم مشاركته في التدريبات إلا بعد شفائه التام.

وأكد رئيس اللجنة الطبية في الأهلي أن الأشعة والتحاليل غير جازمة، وهي فقط تظهر مؤشرات، موضحاً أن الأمر يحتاج حلا عاجلا ونهائيا للحفاظ على سلامة الجميع فى ظل انتشار الموجة الثانية من كروونا بشكل واضح الأيام الماضية.

ويغيب عن الأهلي حالياً الثنائي مروان محسن لإصابته بفيروس كورونا فيما عاد للفريق أكثر من لاعب أُصيب مؤخراً بالفيروس أمثال قفشة وكهربا وأكرم توفيق ووليد سليمان وعمرو السولية ورامي ربيعة وأخيراً محمد هاني.