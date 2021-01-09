شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أزمة إبراهيم سعيد فى المنتخب بسبب "أكل العروسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ومن الوقائع المثيرة في غرف خلع الملابس ما كشفه إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، في بداية تواجده مع منتخب مصر، مشيراً إلى أن أحمد حسن وهانى رمزى ومحمد عمارة لم يكونوا متقبلين تعامله معهم لأنهم كانوا يرونه لاعبا صغير السن ولابد أن يتعامل معهم من هذا المنطق، باعتبارهم لاعبين كبار فى صفوف المنتخب، لذا ضغطوا على محمود الجوهرى والذى استبعده من المشاركة فى أمم أفريقيا، كاشفاً أنه دخل فى صدام مع محمد عمارة بسبب "المايونيز" خلال التواجد فى الجزائر.

وأوضح إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه تحصل على وجبة الغداء الخاصة بأحد العروسين خلال أحد معسكرات المنتخب فى القاهرة، ووزعها على اللاعبين، وهو ما عصب الراحل محمود الجوهرى بشدة حتى كسر باب الغرفة الخاصة به داخل الفندق، مشيراً إلى أنه تم ترحيله من مالى بسبب السهر مع أحمد صلاح حسنى فى فندق إقامة المنتخب.

وشدد على أنه كان فى قمة تركيزه مع المنتخب الوطنى تحت قيادة حسن شحاتة، حيث إن المعلم كان طوق نجاة بالنسبة له، وتعرض لانتقادات بسبب ضمه لصفوف الفراعنة رغم الانتقادات التى وجهت إليه بسبب الإقدام على تلك الخطوة، مشيراً إلى أنه اتفق مع حسن شحاتة على عدم تسديد ركلات جزاء خلال المشاركة فى أمم افريقيا، وكذلك اتفق معه على أن يكون آخر تبديل له لذا ادعى الإصابة فى نهاية المباراة من أجل الخروج.