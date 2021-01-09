شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المنعم كهربا عاشق الشباك.. تألق فى اتحاد جدة وسجل بكل الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبح محمود عب المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى وهداف الدورى المصرى، نجم الشباك لدى عشاق القلعة الحمراء، بعدما أثبت أنه من أكثر العناصر المؤثرة فى قوة الهجوم الأحمر، محتلاً صدارة قائمة هدافى القلعة الحمراء حتى الآن برصيد 4 أهداف، فى موسم أعاد إلى الأذهان ذكريات تألق صاحب الـ 26عاما مع اتحاد جدة السعودى موسم 2016/2017، والذى جذب فيه الأنظار بشكل لافت.

كهربا هداف الدورى ، بدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى فى قطاع الناشئين قبل أن ينتقل إلى نادى إنبى، وبعد تألقه، التحق بفريق لوزيرن السويسرى ثم جراسهوبر، قبل أن يعود إلى مصر مجدداً عبر بوابات نادى الزمالك، وعقب تألقه فى القلعة البيضاء انضم إلى اتحاد جدة السعودى ليخوض واحداً من أفضل مواسمه، قبل أن يعود للزمالك بعد انتهاء إعارته، ثم رحل إلى ديسبورتيفو أفيش بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، ليعود مجدداً إلى مصر إلى عشقه الأول والأخير النادى الأهلى.

كهربا سجل بكل الألوان التى ارتداها مع مختلف الفرق، حيث خاض مع إنبى 35 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك فى 19 مباراة مع لوزيرن السويسرى فى 19 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفا.

ومع جراسهوبر شارك كهربا فى 17 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، قبل أن يعود إلى الزمالك حيث شارك فى 82 مباراة سجل خلالهم 27 هدفاً وصنع 24 آخرين.

الفترة الأنجح فى مسيرة كهربا كانت مع اتحاد جدة السعودى، عندما شارك فى 53 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 9 أهداف آخرين، بينما شارك مع ديسبورتيفو فى 5 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

وأخيراً عاد كهربا إلى بيته الأحمر، ليشارك حتى الآن فى 30 مباراة سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 5 أهداف.