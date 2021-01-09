شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتراجع عن تدعيم "خط الوسط" بسبب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن طلب تدعيم خط وسط فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، واستقر المدير الفنى على الاعتماد على العناصر المتاحة حاليًا، خاصة أنهم يعدون من أفضل اللاعبين الموجودين على الساحة فى الوقت الحالي.

وجاء استقرار أروابارينا على الاكتفاء باللاعبين الموجودين فى صفوفه حاليًا، بعدما طلب من مسئولو بيراميدز التعاقد مع لاعب خط وسط لتدعيم هذا المركز الذى يعانى من نقص عددى، إلا أن مسئولى بالنادى السماوى أكدوا للخواجة أنه لا يوجد فى الدورى المصرى حاليًا لاعب مميز يستطيع تدعيم خط وسط بيراميدز إلا في الأهلى أو الزمالك، وسيكون من الصعب التفاوض مع أحدهما فى الوقت الحالي لضم أي من لاعبى الوسط لديهم، خاصة أن هؤلاء اللاعبين من العناصر الأساسية بفرقهم وسيكون من المستحيل التفريط فى خدماتهم.

كما أوضح مسئولو بيراميدز أن الخيار الثانى يأتي بالتعاقد مع لاعب وسط أجنبى، إلا أن ضيق الوقت لن يتيح الفرصة أمام الإدارة للبحث عن لاعب سوبر يتم التعاقد معه في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى، تعادل فريق بيراميدز مع البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الجمعة، بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية .

ووصل رصيد بيراميدز الى 8 نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.