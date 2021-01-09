شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت صحف المغرب عن مواجهة الاسماعيلي ضد الرجاء بنهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربية فى إياب نصف نهائى البطولة العربية باهتمام إعلامى كبير داخل المملكة المغربية، وتبرز الصحف والمواقع المغربية العديد من الأخبار التى تتعلق بالمواجهة التى ستقام على ملعب مراكش الكبير فى التاسعة مساء الاثنين المقبل .

الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى حرص على تقديم أبرز الأخبار التى تناولتها الصحف والمواقع المغربية عقب وصول بعثة الدراويش لمدينة مراكش مساء أمس .

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، إن فريق الرجاء دخل معسكرا مغلقا فى مدينة مراكش قبل المباراة، وذلك ضمن الاستعدادات القوية للفريق المغربى قبيل مواجهة الدراويش

أما موقع Le 360 فتحدث عن أبرز غيابات الفريق المغربى فى تقرير طويل غيابات لفريق الرجاء فى مواجهة الإسماعيلى.

وأخيرا أعد موقع كووورة الشهير تقريرا طويلا عن المواجهة، أبرز فيه أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريقين، بجانب إبراز العناصر التى رحلت عن الفريقين رغم المشاركة فى لقاء الذهاب قبل11 شهرا للإسماعيلى والرجاء يدخلان مواجهة الاثنين بوجه آخر .

ويخوض فريق الإسماعيلى اليوم السبت أول تدريباته بمدينة مراكش المغربية استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الاثنين المقبل فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.