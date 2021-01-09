شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد تصدره هدافي الدوري: "شكرا جمهور الأهلي العظيم.. دائما خير سند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته بفوز الفريق على سيراميكا، بهدفين دون رد، وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري، مقدما الشكر للجماهير الحمراء التى تسانده دائما، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورا له من احتفالاته مع زملائه بالهدف الذى أحرزه والفوز الغالى، فى مباراة الأمس، وكتب فى تعليقه عليها: "الحمد لله.. شكرا جمهور الأهلى العظيم.. دائما خير سند".



كهربا

هداف الدوري المصري .. كهربا فى الصدارة

وتصدر كهربا، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد تسجيله هدفا للمارد الأحمر فى شباك سيراميكا بالمباراة التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين نظيفين، وجاء لاعبا الأهلى محمد شريف ووالتر بواليا، وعمر كمال لاعب المصرى، ومروان حمدى لاعب المقاصة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، فى المركز الثانى برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.





وحقق فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فوزا صعبا خارج الديار أمام نادى سيراميكا، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة السادسة من بطولة الدورى العام المصرى.

جاء هدف الأهلى عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عقب أسيست من محمد مجدى قفشة بإرسال كرة من الخلف للأمام، لتصل إلى كهربا داخل منطقة الجزاء، ليسددها فى مرمى عامر عامر، فى الدقيقة 79، قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من قبل كرة عرضية من الجناج التونسى على معلول.





بهذا الفوز، ارتفع رصيد النادى الأهلى إلى النقطة الثالثة عشر ويتصدر جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة فى المركز السابع.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى، ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا أمس، الجمعة، فى الدورى وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائى مروان محسن ومحمد هانى من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّبا عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.