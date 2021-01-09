شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض عرض المصرى لضم المدافع هشام عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على التمسك بالمدافع هشام عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ورفض عرض المصرى البورسعيدى الذى كان يرغب فى ضم اللاعب لدعم صفوفه فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، والذى ظهر بشكل قوى خلال الفترة الماضية .

من ناحية أخرى، كشف الجهاز الطبي بنادي المصري البورسعيدي حالة الثنائي إسلام صلاح وكريم العراقي، بعد تعرضها للإصابة في مباراة فريقهما ضد اتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها الثنائي إسلام صلاح وكريم العراقي لاعبا الفريق أثبتت إصابة الأول بجزع فى مفصل الركبة مع سلامة كافة أربطة الركبة، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع للكشف الإكلينيكي لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك.

وأضاف أن الفحوضات التي خضع لها كريم العراقي أثصبتت شكواه من كدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات القادمة للفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وانتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز و وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط محتلا بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري يينما أرتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 8 نقاط في المركز الخامس.