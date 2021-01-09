شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز باسم على للمباريات بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للمقاولون العرب برنامجا تأهيليا للمتعافين من فيروس كورونا، وفى مقدمتهم باسم على ظهير أيمن الفريق، والذى جاءت مسحته سلبية أمس، من أجل تجهيزهم للمشاركة فى المباريات مع ذئاب الجبل فى أسرع وقت، بعد غيابهم لفترة طويلة عن التدريبات منذ إعلان إصابتهم عقب مباراة وادى دجلة فى الدورى العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سيراميكا، فى مباراة الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبى الفريق بضرورة التركيز على تحسين النتائج فى الدورى العام، بداية من مباراة سيراميكا المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً للقاء المرتقب، وذلك بعد عودة البعثة مساء الخميس من تونس بعد رحلة استغرقت 3 ساعات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.