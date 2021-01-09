شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بأول فيديو للحظة وصول عربات الـ4k لبث مباريات مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل عربات البث الـ 4k إلى مصر لنقل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى حتى يوم 31 يناير الجارى على 4 صالات مغطاة، هي استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، وتتبع عربات البث إحدى الشركات الإسبانية المسئولة عن إنتاج الجزء الفنى فى المونديال، كما أنها نفس الشركة الإسبانية قامت ببث بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت فى مصر مؤخرا، وهى إحدى الشركات العالمية المنفذة لتقنية VAR فى الدورى المصرى لكرة القدم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 3 مباريات بطولة العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة، ويسبقها استوديو تحليلى للمباريات يضم كوكبة من نجوم اللعبة القدامى .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.