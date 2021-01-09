مصدر لمصراوي: مشاركة محمود وحيد بمباراة الأهلي والإنتاج غير مؤكدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود وحيد لاعب الفريق يغيب عن تدريبات الفريق بسبب معاناته من التهابات الركبة، مشيراً إلى أن مشاركته أمام الانتاج الحربي غير مؤكدة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "التهابات الركبة وراء غياب محمود وحيد عن تدريبات الأهلي".

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "اللاعب أصيب بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الذهاب مع سونيديب بطل النيجر، وبعد عودته أصيب بالتهابات ليخرج من حسابات الجهاز الفني في مباراة العودة أمام سونيديب ثم غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "محمود وحيد أمامه حوالي ٣ أيام للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق دون قلق عليه".

وأتم المصدر تصريحاته: "لحاق محمود وحيد بمباراة الانتاج الحربى يوم الثلاثاء القادم غير مؤكد".