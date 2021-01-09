سيمبا التنزاني لمصراوي: سنصعد مع الأهلي من المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال الحاجي كمارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، إن مجموعة فريقه في دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت سيمبا التنزاني في المجموعة الأولى رفقة حامل لقب دوري الأبطال الأهلي بالإضافة إلى فيتا كلوب والمريخ السوداني.

وأضاف كمارا من خلال تصريحات لمصراوي: "القرعة قوية والمجموعة صعبة للغاية، لكن من الآن اقولها، سنصعد مع الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا."

وكان نادي سيمبا قد أعلن خلال الساعات الماضية عن إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندينبروك على الرغم من قيادة الفريق إلى دور المجموعات.

وعن هذا قال المتحدث الرسمي في سيمبا: "أتمنى أن لا يؤثر هذا سلبيًا علينا، سنحاول العودة أقوى قريبًا."