سانت ايتيان لمصراوي: الكرة الآن في ملعب الزمالك بشأن عرضنا لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت

أكد مصدر داخل نادي سانت ايتيان الفرنسي، أن الكرة الآن في ملعب نادي الزمالك بعد العرض الذي قدمه الفريق لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكان نادي الزمالك أعلن عبر قناته الرسمية، أن عرض نادي سانت إيتيان جاء بقيمة أربعة ملايين دولار، إلا أن النادي الأبيض يرغب في الحصول على 5 ملايين دولار "كاش".

وقال مصدر بنادي سانت اتيان في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن نعتبر أن عرضنا جيد جداً بالنظر إلى حالة سوق الانتقالات".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الزمالك بشأن عرضنا لضم مصطفى محمد".

واختتم المصدر: "قدم الكثير من الناس وعوداً للاعب ويجب عليهم تذكر تلك الوعود".

وشهدت الفترة الماضية خروج مصطفى محمد عبر شاشة "النهار" ليطالب إدارة الزمالك بالسماح له بالرحيل للدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سيغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها مساء السبت، ليكون الغياب الثالث على التوالي للاعب في مسابقة الدوري.