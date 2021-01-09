قهوجي في الملعب.. حكم "كوباية الشاي" يفسر لمصراوي حقيقة الصورة المتداولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:
وجد الحكم الدولي أحمد ساهر نفسه محل سخرية وانتقاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة له وهو يتحدث إلى "قهوجي" داخل ملعب مباراة جمهورية شبين وميت خاقان (مواليد 99).
أطلقت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات التهكم والسخرية على الحكم أحمد ساهر، بعد التقاط صورة له داخل إحدى الملاعب، حيث كان يتحدث إلى "عم سلامة" عامل غرفة الملابس لنادي ميت خاقان الذي كان يحمل "صينية شاي".
الخليج 365 تواصل مع أحمد ساهر حكم منطقة المنوفية، والمكلف بإدارة مباراة جمهورية شبين وميت خاقان مواليد 1999، التي شهدت الواقعة.
يقول ساهر ليلا كورة: "أنا أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، أعمل كحكم مساعد حيث بدأت عملي عام 1999، وانضممت للقائمة الدولية عام 2012، وهذه هي آخر سنة لي في عملي حيث أنني أتممت عامي الـ 45".
وأضاف الحكم الدولي: "سبق لي التواجد ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات بدوري أبطال أفريقيا، كأس الكونفدرالية، البطولة العربية وبطولة شمال أفريقيا للشباب".
وعن تفاصيل الواقعة قال البالغ من العمر 45 عامًا ضاحكًا: "مش باحب الشاي أصلًا".
واصل ساهر حديثه: "بين شوطي المباراة، فوجئت بعم سلامة عامل البوفيه لميت خاقان (معاه صينية وعليها كوباية شاي) يريد المرور إلى الناحية الأخرى من الملعب، فأوقفته وطلبت من العودة والخروج من الناحية الأخرى".
وأكمل: "هذا ما حدث بكل بساطة، فوجئت فيما بعد بما قيل (الصورة قلبت الدنيا)، وقرأت الكثير من التعلقيات السخيفة التي حملت تجريحًا مباشرًا لي".
وأتم: "لم أتأثر بتلك التعليقات ولكن (عيب)، أنا أمثل أسرة التحكيم كله".
جدير بالذكر أن ساهر كان ضمن الطاقم التحكيمي لمباراتي المصري ضد غزل المحلة والاتحاد ضد سموحة في بطولة دوري we المصري للموسم الجاري.