قهوجي في الملعب.. حكم "كوباية الشاي" يفسر لمصراوي حقيقة الصورة المتداولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

وجد الحكم الدولي أحمد ساهر نفسه محل سخرية وانتقاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة له وهو يتحدث إلى "قهوجي" داخل ملعب مباراة جمهورية شبين وميت خاقان (مواليد 99).

أطلقت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات التهكم والسخرية على الحكم أحمد ساهر، بعد التقاط صورة له داخل إحدى الملاعب، حيث كان يتحدث إلى "عم سلامة" عامل غرفة الملابس لنادي ميت خاقان الذي كان يحمل "صينية شاي".

الخليج 365 تواصل مع أحمد ساهر حكم منطقة المنوفية، والمكلف بإدارة مباراة جمهورية شبين وميت خاقان مواليد 1999، التي شهدت الواقعة.

يقول ساهر ليلا كورة: "أنا أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، أعمل كحكم مساعد حيث بدأت عملي عام 1999، وانضممت للقائمة الدولية عام 2012، وهذه هي آخر سنة لي في عملي حيث أنني أتممت عامي الـ 45".

وأضاف الحكم الدولي: "سبق لي التواجد ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات بدوري أبطال أفريقيا، كأس الكونفدرالية، البطولة العربية وبطولة شمال أفريقيا للشباب".

وعن تفاصيل الواقعة قال البالغ من العمر 45 عامًا ضاحكًا: "مش باحب الشاي أصلًا".

واصل ساهر حديثه: "بين شوطي المباراة، فوجئت بعم سلامة عامل البوفيه لميت خاقان (معاه صينية وعليها كوباية شاي) يريد المرور إلى الناحية الأخرى من الملعب، فأوقفته وطلبت من العودة والخروج من الناحية الأخرى".

وأكمل: "هذا ما حدث بكل بساطة، فوجئت فيما بعد بما قيل (الصورة قلبت الدنيا)، وقرأت الكثير من التعلقيات السخيفة التي حملت تجريحًا مباشرًا لي".

وأتم: "لم أتأثر بتلك التعليقات ولكن (عيب)، أنا أمثل أسرة التحكيم كله".

جدير بالذكر أن ساهر كان ضمن الطاقم التحكيمي لمباراتي المصري ضد غزل المحلة والاتحاد ضد سموحة في بطولة دوري we المصري للموسم الجاري.