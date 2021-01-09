الرجاء المغربي يفتقد مجموعة من أبرز لاعبيه أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، مجموعة من أبرز لاعبيه خلال المواجهة القوية التي ستجمعه بضيفه الإسماعيلي المصر

وصدمت الغيابات جمال سلامي، مدرب الرجاء لانه لايمكنه الاعتماد خلال مباراة الاسماعيلي على كل من صانع ألعابه عبد الإله الحافيظي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة

فريقه أمام نهضة بركان في الدوري ، إضافة إلى قلب هجومه الكونغولي بين مالونغو، لتواجده بالحجر الصحي بعد أن كشفت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى الحافيظي ومالونغو، باتت الإصابة تهدد مشاركة كل من الليبي سند الورفلي،

الذي غاب عن مباراة تونغيت السنغالي، وعمر بوطيب الذي تعرض للإصابة خلال ذات المواجهة ولم يقوى على استكمال مجريات الشوط الثاني وحل بديلًا زميله عبد الإله مذكور .

وكان الاتحاد العربي أعلن عن إستضافة الرجاء لنظيره الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، على ملعب مراكش الكبير، بدالا من مركب محمد الخامس الذي تضررت أرضيته بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عليه مستهل الأسبوع الجاري .