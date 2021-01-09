أهتمام إعلامي كبير بالمغرب بلقاء الإسماعيلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحظى مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى البطولة العربية بإهتمام إعلامي كبير داخل المملكة المغربية ، وتبرز الصحف والمواقع العديد من الأخبار التى تتعلق بالمواجهة التى ستقام على ملعب مراكش الكبير فى التاسعة مساء الإثنين القادم .

وتكون أبرز الأخبار التى تناولتها الصحف والمواقع

المغربية عقب وصول بعثة الدراويش لمدينة مراكش مساء أمس .

قالت صحيفة المنتخب المغربية أن فريق الرجاء قد دخل فى معسكر مغلق فى مدينة مراكش قبل المباراة وذلك ضمن الاستعدادات القوية للفريق المغربي قبيل مواجهة الدراويش

أما موقع Le 360 تحدث عن أبرز غيابات الفريق المغربي فى تقرير طويل غيابات وازنة لفريق الرجاء فى مواجهة الاسماعيلي .

وأخيرا أعد موقع كووورة الشهير تقرير طويل عن المواجهة أبرز فيه أهم مقاط القوة والضعف لدى الفريقين بجانب أبرز العناصر التى رحلت عن الفريقين رغم المشاركة فى لقاء الذهاب قبل ١١ شهرا لاسماعيلي والرجاء يدخلان مواجهة الإثنين بوجه آخر .