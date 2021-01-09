صافرة إبراهيم نور الدين تدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام مباريات اليوم السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك نظيره فريق طلائع الجيش مساء

اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز .

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

ويُدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه كلاً من هاني عبدالفتاح وأحمد لطفي، وصلاح سلامة حكماً رابعاً.

ويتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود ناجي في غرفة الـ"VAR" كحكام للفيديو.