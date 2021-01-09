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تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك نظيره فريق طلائع الجيش  مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الممتاز .

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش

 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش

 بشكل حصري عبرقناة أون تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام ، محمود حمدي "الونش" ، محمود علاء ، أحمد

فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

ويدخل الزمالك  المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 10  نقاط، جمعهما من أربعة مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة .

بينما يحتل فريق طلائع الجيش  المركز الأخير  برصيد نقطة  واحدة جمعهما من خمسة  مباريات تلقى الهزيمة في أربعة وتعادل في واحدة .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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