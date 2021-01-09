تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز .

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش

بشكل حصري عبرقناة أون تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام ، محمود حمدي "الونش" ، محمود علاء ، أحمد

فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، جمعهما من أربعة مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة .

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الأخير برصيد نقطة واحدة جمعهما من خمسة مباريات تلقى الهزيمة في أربعة وتعادل في واحدة .