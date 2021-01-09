موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش بشكل حصري عبرقناة أون تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف .

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، جمعهما من أربعة مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة .

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الأخير برصيد نقطة واحدة جمعهما من خمسة مباريات تلقى الهزيمة في أربعة وتعادل في واحدة .