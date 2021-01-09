اليوم.. صدام قوي بين مصر المقاصة وأسوان بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة مصر المقاصة وأسوان عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة مصر المقاصة وأسوان في تمام الساعة الثانية والنصف عصراليوم السبت وتذاع حصريًا عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق مؤمن حسن

ويدخل مصر المقاصة مباراة اليوم تحت قيادة إيهاب جلال متحفزًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على حساب الإسماعيلي بالدوري ويرجب في مواصلة إنتصاراته .

في المقابل يتطلع سامي الشيشيني المديرالفني لفريق أسوان لخطف الفوز للقفر

لمراكز متقدمة في جدول الدوري المصري الممتاز .

ويدخل فريق مصر الكقاصة المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهما من 6 مباريات حقق الفوز في إثنين وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في ثلاثة .

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشربرصيد 6 نقاط جمعهما من 5 مباريات حقق الفوز في إثنين وتلقي الهزيمة في ثلاثة .