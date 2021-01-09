وزارة الرياضة تعلن عن وظائف للشباب من خلال "مبادرة زود دخلك ".. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدًا الأحد، عن تدشين مشروع " زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك .. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

يأتي ذلك على هامش إعلان وزارة الشباب والرياضة عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك .. صحتك"، التي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

وفي هذا الصدد أكد صبحى أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعر السوق، موجهاً الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهما مع وزارة الرياضة في تقديم الدراجات بأسعار تناسب المواطنين كافة.

ولمن يرغب في الحصول على الدراجة ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن التفاصيل كافة غداً في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة، كما ستعلن

أيضاً على الحسابات الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه والبوابه الإلكترونية.يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال مراحل عدة لمبادرة "دراجتك .. صحتك" في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و سهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.